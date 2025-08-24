Лэрри Нэнс-младший о прощальном матче Кобе Брайанта: «Он был в режиме инстинкта убийцы»

Лэрри Нэнс-младший поделился воспоминаниями о прощальном матче Кобе Брайанта.

«Это был особенный вечер. Мы провели тяжелый сезон, мы выиграли 17-18 матчей, что-то около того, но я никогда не забуду радость на лицах людей, когда они видели Кобе вживую, и понимали, что это последний раз.

Если говорить об исторических матчах, мне сложно представить что-то более значимое, чем тот матч с 60 очками. Мы считали каждое попадание – мы знали, сколько у него очков, но он не знал – в тот момент мышечная память взяла верх, он был в режиме инстинкта убийцы», – рассказал форвард «Кливленда».