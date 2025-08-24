6

Лэрри Нэнс-младший о прощальном матче Кобе Брайанта: «Он был в режиме инстинкта убийцы»

Лэрри Нэнс-младший поделился воспоминаниями о прощальном матче Кобе Брайанта.

«Это был особенный вечер. Мы провели тяжелый сезон, мы выиграли 17-18 матчей, что-то около того, но я никогда не забуду радость на лицах людей, когда они видели Кобе вживую, и понимали, что это последний раз.

Если говорить об исторических матчах, мне сложно представить что-то более значимое, чем тот матч с 60 очками. Мы считали каждое попадание – мы знали, сколько у него очков, но он не знал – в тот момент мышечная память взяла верх, он был в режиме инстинкта убийцы», – рассказал форвард «Кливленда».

Кто станет чемпионом Евробаскета-2025?1504 голоса
Сербиясборная Сербии
Германиясборная Германии
Франциясборная Франции
Литвасборная Литвы
Турциясборная Турции
Грециячемпионат Греции
Кто-то другойсборная Италии по баскетболу
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: NBA Analysis Network
logoКобе Брайант
logoЛейкерс
logoНБА
logoЛэрри Нэнс-младший
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Там были все – Кобе Брайант, Леброн». Уэйн Руни рассказал, как тусовался со сборной США на Олимпиаде
2вчера, 13:42
Карточка с автографами Майкла Джордана и Кобе Брайанта продана за рекордные 12,9 миллиона долларов
2вчера, 10:35Фото
Кваме Браун – Трэйси Макгрэйди: «Ты хочешь переписать историю. Лучше расскажи, как Кобе заставлял тебя сдаваться и просить пощады»
13вчера, 08:36
«Я скучаю по тебе и буду любить вечно». Пау Газоль почтил память Кобе Брайанта в его день рождения
6вчера, 07:31Фото
Главные новости
Женская НБА. Огвумике принесла «Сиэтлу» победу над «Вашингтоном», «Миннесота» примет «Индиану» и другие матчи
вчера, 21:05
Победный бросок Марио Чалмерса принес «Майами 305» титул чемпиона BIG3
3вчера, 20:51Видео
Греция определилась с составом на Евробаскет-2025
2вчера, 20:30
Афробаскет-2025. Ангола разгромила в финале Мали и стала чемпионом Африки, Сенегал обыграл Камерун в матче за бронзу
вчера, 20:11
Товарищеский матч. Франция обыграла Грецию в Афинах
вчера, 19:46
Серж Ибака: «Если бы Кавай Ленард не ушел из «Торонто», мы выиграли бы еще два чемпионата»
7вчера, 19:40
Майкл Портер: «Будет интересно узнать, на что я способен в качестве одного из лидеров»
7вчера, 19:30
Данило Галлинари: «Звонили из итальянских команд и Евролиги. Из «Милана» ни разу не позвонили»
вчера, 18:41
Шакил О′Нил согласился на боксерский поединок с известным телохранителем Чарльзом Олстоном
4вчера, 17:31
Алперен Шенгюн, Джеди Осман и Фуркан Коркмаз – в составе сборной Турции на Евробаскет-2025
4вчера, 17:20
Ко всем новостям
Последние новости
Мэтт Томас подписал контракт с «Гранадой»
вчера, 20:22
Энджел Риз: «Согласна быть тем, кого ненавидят, в конечном итоге я развиваю женский баскетбол»
вчера, 19:09
«Хапоэль Тель-Авив» подписал контракт с Бориславом Младеновым
вчера, 18:47
Дмитрий Узинский: «Главная отличительная черта «Зенита» – неуступчивость»
вчера, 17:53
Жарко Паспаль: «Не знаю, кто может остановить Сербию на пути к золоту»
2вчера, 16:38
«Црвена Звезда» рассталась с Лукой Митровичем
вчера, 15:00
Дмитрий Узинский: «Уже увидел, что Санкт-Петербург живет «Зенитом»
вчера, 13:50
Тайриз Халибертон: «Команда уже объявила, что я не сыграю в этом сезоне, так что я никуда не тороплюсь. Главное – восстановиться на 100%»
3вчера, 11:42
Расселл Уэстбрук снялся в новом клипе певицы Сиары
2вчера, 11:19Видео
«Хорст дал ясно понять, что они не будут этого делать». Генменеджер «Хьюстона» опроверг слухи о переходе Янниса Адетокумбо
1вчера, 07:09