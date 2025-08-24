«Я скучаю по тебе и буду любить вечно». Пау Газоль почтил память Кобе Брайанта в его день рождения

Газоль оставил трогательное сообщение в соцсетях.

«С днем рождения, hermano (брат). Я скучаю по тебе и буду любить вечно», – написал испанец.

Пау Газоль провел вместе с Кобе Брайантом 7 сезонов в «Лейкерс ». За это время команда три года подряд выходила в финал (2008-2010) и дважды становилась чемпионом (2009, 2010).

Кобе Брайант и его 13-летняя дочь Джианна трагически погибли в авиационной катастрофе 26 января 2020 года.

23 августа 2025 года легенде «Лос-Анджелеса» могло бы исполниться 47 лет.