«Я скучаю по тебе и буду любить вечно». Пау Газоль почтил память Кобе Брайанта в его день рождения
Газоль оставил трогательное сообщение в соцсетях.
«С днем рождения, hermano (брат). Я скучаю по тебе и буду любить вечно», – написал испанец.
Пау Газоль провел вместе с Кобе Брайантом 7 сезонов в «Лейкерс». За это время команда три года подряд выходила в финал (2008-2010) и дважды становилась чемпионом (2009, 2010).
Кобе Брайант и его 13-летняя дочь Джианна трагически погибли в авиационной катастрофе 26 января 2020 года.
23 августа 2025 года легенде «Лос-Анджелеса» могло бы исполниться 47 лет.
Кто станет чемпионом Евробаскета-2025?1320 голосов
Сербия
Германия
Франция
Литва
Турция
Греция
Кто-то другой
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети Пау Газоля
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости