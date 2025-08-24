  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Кваме Браун – Трэйси Макгрэйди: «Ты хочешь переписать историю. Лучше расскажи, как Кобе заставлял тебя сдаваться и просить пощады»
12

Кваме Браун – Трэйси Макгрэйди: «Ты хочешь переписать историю. Лучше расскажи, как Кобе заставлял тебя сдаваться и просить пощады»

Браун разразился гневной тирадой в адрес Макгрэйди.

Ранее Трэйси Макгрэйди заявил, что мог бы добиться тех же успехов, если бы поменялся местами с Брайантом.

«Даже Кобе говорил, что ты ленивый. Ты получал травмы во время тренировок. До твоего мягонького тельца никто даже не дотрагивался, но ты умудрялся травмироваться, сваливаться с судорогами и падать в обморок. И теперь ты хочешь сравнивать себя с Кобе, после его смерти? Почему ты не сравнивал себя с ним, когда он был жив, чтобы он мог рассказать о тех ваших тренировках, на которых он просто заставлял тебя сдаваться?

Почему ты не расскажешь о том, как ты и Бин (второе имя Брайанта) тренировались вместе, о том, что ты хотел называть его своим братом, о том, как Бин заставлял тебя сдаваться, заставлял просить пощады? А теперь ты ставишь себя в один ряд с ним, теперь, когда он не может ничего ответить. Ты хочешь переписать историю.

Был ли ты крутым игроком? Да. Могли ли заставить тебя сдаться с помощью жесткой игры? Да. Команда за командой, шанс за шансом, но ты так и не смог должным образом проявить себя. Поэтому неважно, был бы у тебя Шак в команде или нет: получи он травму в финале, ты бы вылетел с травмой вслед за ним», – заявил Браун.

Кто станет чемпионом Евробаскета-2025?1320 голосов
Сербиясборная Сербии
Германиясборная Германии
Франциясборная Франции
Литвасборная Литвы
Турциясборная Турции
Грециячемпионат Греции
Кто-то другойсборная Италии по баскетболу
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Youtube-канал Kwame Brown Bust Life
logoТрэйси Макгрэйди
logoКобе Брайант
logoКваме Браун
logoНБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Трэйси Макгрэйди: «Кобе помогал мне на протяжении всей карьеры»
420 июля, 20:28
Шакил О′Нил: «С Ти-Маком я бы взял три титула подряд. Два – с Винсом. А уж со Стефом все шесть»
3020 июля, 17:01
Трэйси Макгрэйди: «У меня просто не было возможности выиграть чемпионат»
2821 июня, 07:01
Главные новости
Товарищеский матч. Греция встречается с Францией
2 минуты назадLive
«Филадельфия» и «Денвер» проявляют интерес к Анферни Саймонсу
19 минут назад
«Снеси ему голову». Гилберт Аренас в шутку посоветовал Стивену Эй Смиту ударить Леброна Джеймса в день рождения
239 минут назад
«Нью-Йорк» и «Кливленд» связывались с Маликом Бизли
сегодня, 16:07
Заккари Рисаше: «Цель сборной Франции – выиграть Евробаскет»
сегодня, 15:37
«Голден Стэйт» подписал Тэвиона Кинси
сегодня, 15:29
Лэрри Нэнс-младший о прощальном матче Кобе Брайанта: «Он был в режиме инстинкта убийцы»
сегодня, 15:23
Джефф Тиг: «Расселл Уэстбрук сделал трипл-дабл обыденным»
сегодня, 14:50
Деннис Родман: «Майкл Джордан был невероятно сексуальным. Леброн – как чертов огромный самосвал»
9сегодня, 14:39
«Они не могут добиться успеха года четыре». Чарльз Баркли считает, что Леброну Джеймсу пора покинуть «Лейкерс»
3сегодня, 14:27
Ко всем новостям
Последние новости
Жарко Паспаль: «Не знаю, кто может остановить Сербию на пути к золоту»
131 минуту назад
«Црвена Звезда» рассталась с Лукой Митровичем
сегодня, 15:00
Дмитрий Узинский: «Уже увидел, что Санкт-Петербург живет «Зенитом»
сегодня, 13:50
Женская НБА. «Миннесота» примет «Индиану», «Сиэтл» сыграет с «Вашингтоном» и другие матчи
сегодня, 12:32
Тайриз Халибертон: «Команда уже объявила, что я не сыграю в этом сезоне, так что я никуда не тороплюсь. Главное – восстановиться на 100%»
3сегодня, 11:42
Расселл Уэстбрук снялся в новом клипе певицы Сиары
1сегодня, 11:19Видео
«Хорст дал ясно понять, что они не будут этого делать». Генменеджер «Хьюстона» опроверг слухи о переходе Янниса Адетокумбо
1сегодня, 07:09
«Все винили Нико Харрисона, который, непонятно как, до сих пор занимает свой пост». Выпускница упомянула обмен Луки Дончича в своей речи
8сегодня, 05:44
Тренер «Чикаго» заработал удаление за замах на арбитра
2сегодня, 05:15Видео
Яннис Адетокумбо подарил свои кроссовки всем членам сборной Греции
вчера, 18:37