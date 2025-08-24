Кваме Браун – Трэйси Макгрэйди: «Ты хочешь переписать историю. Лучше расскажи, как Кобе заставлял тебя сдаваться и просить пощады»

Браун разразился гневной тирадой в адрес Макгрэйди.

Ранее Трэйси Макгрэйди заявил , что мог бы добиться тех же успехов, если бы поменялся местами с Брайантом.

«Даже Кобе говорил, что ты ленивый. Ты получал травмы во время тренировок. До твоего мягонького тельца никто даже не дотрагивался, но ты умудрялся травмироваться, сваливаться с судорогами и падать в обморок. И теперь ты хочешь сравнивать себя с Кобе, после его смерти? Почему ты не сравнивал себя с ним, когда он был жив, чтобы он мог рассказать о тех ваших тренировках, на которых он просто заставлял тебя сдаваться?

Почему ты не расскажешь о том, как ты и Бин (второе имя Брайанта ) тренировались вместе, о том, что ты хотел называть его своим братом, о том, как Бин заставлял тебя сдаваться, заставлял просить пощады? А теперь ты ставишь себя в один ряд с ним, теперь, когда он не может ничего ответить. Ты хочешь переписать историю.

Был ли ты крутым игроком? Да. Могли ли заставить тебя сдаться с помощью жесткой игры? Да. Команда за командой, шанс за шансом, но ты так и не смог должным образом проявить себя. Поэтому неважно, был бы у тебя Шак в команде или нет: получи он травму в финале, ты бы вылетел с травмой вслед за ним», – заявил Браун .