«Там были все – Кобе Брайант, Леброн». Уэйн Руни рассказал, как тусовался со сборной США на Олимпиаде

Уэйн Руни рассказал, как провел вечер с баскетбольной сборной США на Олимпиаде.

Легенда английского футбола Уэйн Руни в программе «Шоу Уэйна Руни» рассказал о встрече с Леброном Джеймсом и сборной США во время Олимпийских игр.

«Там были все – Кобе Брайант , Леброн, все эти суперзвезды», – рассказала бывшая звезда «Манчестер Юнайтед».

Руни признался, что, когда в первый раз попытался подойти к американским баскетболистам, его сразу остановила охрана. «Я не стал настаивать и ушел», – признался он.

Однако Леброн Джеймс заметил его и подозвал, позволив Руни присоединиться к команде на вечер. Джеймс узнал знаменитого футболиста, так как ранее они встречались на мероприятии Nike в Портленде.

Руни и его жена Коллин даже сфотографировались с несколькими игроками сборной США, но футболист пошутил, что все фотографии оказались испорчены.

«Не знаю, по моей ли это вине или по ее, но на каждом снимке у нее в волосах застряла соломинка – так что все фотографии были испорчены», – сказал он.