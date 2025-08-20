«Црвена Звезда» рассталась с Бранко Лазичем после 14 сезонов
Бранко Лазич покинул «Црвену Звезду» после 14 сезонов с клубом.
«Црвена Звезда» объявила об уходе из команды ее бессменного капитана Бранко Лазича. 36-летний защитник провел в клубе 14 сезонов подряд, присоединившись к команде в 2011 году.
Лазич является рекордсменом «Црвены Звезды» по количеству сыгранных матчей (838) и по количеству сыгранных матчей в еврокубках (290).
Лазич также является рекордсменом клуба по количеству завоеванных чемпионских титулов – в общей сложности 25, включая 7 титулов Адриатической лиги, 8 титулов чемпиона Сербии, 9 Кубков Корача и 1 Суперкубок Адриатической лиги.
В прошлом сезоне Лазич провел 10 матчей Евролиги, набирая в среднем 1,1 очка и 0,8 подбора за 5 минут за игру.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Basketnews
