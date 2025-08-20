Объявлено расписание Суперкубка-2025 Единой лиги ВТБ
Суперкубок Единой лиги ВТБ пройдет 24-25 сентября.
Турнир в Белграде откроется матчем «Зенита» с «Дубаем».
Суперкубок Единой лиги ВТБ
Белград, Сербия
Полуфиналы
Зенит – Дубай
24 сентября. 18.00
Црвена Звезда – ЦСКА
24 сентября. 21.00
Матч за 3-е место
25 сентября. 18.00
Финал
25 сентября. 21.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Какой бросок для вас важнейший в XXI веке?1505 голосов
Рэя Аллена
Кавая Ленарда
Кайри Ирвинга
Дерека Фишера
Какой-то другой
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Единой лиги ВТБ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости