Филип Шкобаль подписал контракт с «Црвеной Звездой»

Филип Шкобаль перешел в «Црвену Звезду».

Белградская «Црвена Звезда » объявила о подписании соглашения с сербским форвардом (23 года, 202 см).

В сезоне-2024/25 Шкобаль выступал в NCAA за команду университета Иллинойс, набирая в среднем 8,0 очка, 3,0 подбора и 1,2 передачи за матч.