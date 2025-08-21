0

Филип Шкобаль подписал контракт с «Црвеной Звездой»

Филип Шкобаль перешел в «Црвену Звезду».

Белградская «Црвена Звезда» объявила о подписании соглашения с сербским форвардом (23 года, 202 см).

В сезоне-2024/25 Шкобаль выступал в NCAA за команду университета Иллинойс, набирая в среднем 8,0 очка, 3,0 подбора и 1,2 передачи за матч. 

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница «Црвены Звезды» в соцсети X
logoЦрвена Звезда
logoTurkish Airlines EuroLeague
переходы
logoАдриатическая лига
