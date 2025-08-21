Филип Шкобаль подписал контракт с «Црвеной Звездой»
Филип Шкобаль перешел в «Црвену Звезду».
Белградская «Црвена Звезда» объявила о подписании соглашения с сербским форвардом (23 года, 202 см).
В сезоне-2024/25 Шкобаль выступал в NCAA за команду университета Иллинойс, набирая в среднем 8,0 очка, 3,0 подбора и 1,2 передачи за матч.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница «Црвены Звезды» в соцсети X
