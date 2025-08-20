Наталия Фураева о матче ЦСКА против «Црвены Звезды»: «Будет интересно сравнить себя с командой Евролиги»

Наталия Фураева прокомментировала предстоящий матч ЦСКА против «Црвены Звезды».

«Црвена Звезда », пожалуй, та команда, с которой у нас самая большая преемственность: главный тренер, тренер по физподготовке, физиотерапевт, а также несколько игроков – это наши бывшие. А в семье ЦСКА бывших не бывает, мы всех помним, любим, со многими общаемся. Жаль, что Милош Теодосич завершил карьеру, но уверена, что и его мы обязательно повстречаем в Белграде.

Конечно, будет интересно сравнить себя с командой Евролиги на данном жизненном этапе. Конечно, предсезонный турнир не покажет истинную силу всех команд, но тем и интереснее», – сказала вице‑президент ЦСКА.

ЦСКА сыграет с сербской «Црвеной Звездой» в полуфинале Суперкубка Единой лиги ВТБ. Турнир пройдет в Белграде 24–25 сентября. В другом полуфинале «Зенит» встретится с «Дубаем».