Наталия Фураева о матче ЦСКА против «Црвены Звезды»: «Будет интересно сравнить себя с командой Евролиги»
Наталия Фураева прокомментировала предстоящий матч ЦСКА против «Црвены Звезды».
«Црвена Звезда», пожалуй, та команда, с которой у нас самая большая преемственность: главный тренер, тренер по физподготовке, физиотерапевт, а также несколько игроков – это наши бывшие. А в семье ЦСКА бывших не бывает, мы всех помним, любим, со многими общаемся. Жаль, что Милош Теодосич завершил карьеру, но уверена, что и его мы обязательно повстречаем в Белграде.
Конечно, будет интересно сравнить себя с командой Евролиги на данном жизненном этапе. Конечно, предсезонный турнир не покажет истинную силу всех команд, но тем и интереснее», – сказала вице‑президент ЦСКА.
ЦСКА сыграет с сербской «Црвеной Звездой» в полуфинале Суперкубка Единой лиги ВТБ. Турнир пройдет в Белграде 24–25 сентября. В другом полуфинале «Зенит» встретится с «Дубаем».
Рэя Аллена
Кавая Ленарда
Кайри Ирвинга
Дерека Фишера
Какой-то другой
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости