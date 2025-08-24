«Они не могут добиться успеха года четыре». Чарльз Баркли считает, что Леброну Джеймсу пора покинуть «Лейкерс»
Черльз Баркли заявил, что «Лейкерс» уже являются командой Луки Дончича.
«Рано или поздно Леброну придется уйти. Ничего не поделаешь. Знаете. Несмотря на то, что он играет, несмотря на хорошую статистику, они не могут добиться успеха, наверное, года четыре.
Теперь это команда Луки Дончича. Не может быть такого, что они выменяли Луку Дончича, дали ему кучу денег, и это не его команда», – сказал 11-кратный участник Матча всех звезд.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал The BetMGM Network
