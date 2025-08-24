  • Спортс
5

«Они не могут добиться успеха года четыре». Чарльз Баркли считает, что Леброну Джеймсу пора покинуть «Лейкерс»

Черльз Баркли заявил, что «Лейкерс» уже являются командой Луки Дончича.

«Рано или поздно Леброну придется уйти. Ничего не поделаешь. Знаете. Несмотря на то, что он играет, несмотря на хорошую статистику, они не могут добиться успеха, наверное, года четыре.

Теперь это команда Луки Дончича. Не может быть такого, что они выменяли Луку Дончича, дали ему кучу денег, и это не его команда», – сказал 11-кратный участник Матча всех звезд.

Кто станет чемпионом Евробаскета-2025?1503 голоса
Сербиясборная Сербии
Германиясборная Германии
Франциясборная Франции
Литвасборная Литвы
Турциясборная Турции
Грециячемпионат Греции
Кто-то другойсборная Италии по баскетболу
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал The BetMGM Network
logoЛеброн Джеймс
logoНБА
logoЛейкерс
logoЛука Дончич
logoЧарльз Баркли
