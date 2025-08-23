Пол Пирс: «В «Майами» Леброн Джеймс был на пике карьеры»
Пол Пирс считает, что Леброн Джеймс поднял свою игру на новый уровень в «Майами».
«После перехода в «Майами» его игра сильно изменилась. Он стал быстрее, сильнее, лучше. Это было нечто. Помню, как я пропустил первый матч против Леброна в «Майами», я просто сидел, смотрел и не мог поверить.
Казалось, что он стал быстрее и сильнее, потому что попал под опеку Споэльстры и Пэта Райли. В этой команде не шутят. Им говорят: «Ты должен быть в отличной форме. Ты должен добиваться определенных целей».
На мой взгляд, это был пик карьеры Леброна», – сказал чемпион НБА 2008 года.
Кто станет чемпионом Евробаскета-2025?744 голоса
Сербия
Германия
Франция
Литва
Турция
Греция
Кто-то другой
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал Games With Names
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости