Пол Пирс: «В «Майами» Леброн Джеймс был на пике карьеры»

Пол Пирс считает, что Леброн Джеймс поднял свою игру на новый уровень в «Майами».

«После перехода в «Майами» его игра сильно изменилась. Он стал быстрее, сильнее, лучше. Это было нечто. Помню, как я пропустил первый матч против Леброна в «Майами», я просто сидел, смотрел и не мог поверить.

Казалось, что он стал быстрее и сильнее, потому что попал под опеку Споэльстры и Пэта Райли. В этой команде не шутят. Им говорят: «Ты должен быть в отличной форме. Ты должен добиваться определенных целей».

На мой взгляд, это был пик карьеры Леброна», – сказал чемпион НБА 2008 года.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал Games With Names
