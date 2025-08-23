Пол Пирс: «В «Майами» Леброн Джеймс был на пике карьеры»

Пол Пирс считает, что Леброн Джеймс поднял свою игру на новый уровень в «Майами».

«После перехода в «Майами » его игра сильно изменилась. Он стал быстрее, сильнее, лучше. Это было нечто. Помню, как я пропустил первый матч против Леброна в «Майами», я просто сидел, смотрел и не мог поверить.

Казалось, что он стал быстрее и сильнее, потому что попал под опеку Споэльстры и Пэта Райли . В этой команде не шутят. Им говорят: «Ты должен быть в отличной форме. Ты должен добиваться определенных целей».

На мой взгляд, это был пик карьеры Леброна », – сказал чемпион НБА 2008 года.