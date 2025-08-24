Джо Джонсон: «Со Стефом у Леброна будет больше шансов выиграть чемпионат, чем с Лукой»
Джонсон считает, что переход в «Уорриорс» сыграет на руку Джеймсу.
«Со Стефом у Леброна будет больше шансов выиграть чемпионат, чем с Лукой. Стеф будет приковывать к себе столько внимания, что Леброн действительно сможет играть на своей естественной позиции, которая больше похожа на распасовщика. Да, он, вероятно, все равно будет набирать по 22-25 очков за игру, но если он сможет играть диспетчера? О, боже», – сказал Джонсон.
Ранее сообщалось, что «Голден Стэйт» неоднократно за последний год пытался заполучить Леброна Джеймса.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: шоу Шэннона Шарпа
