«Продолжай учебу». Айеша советовала Стефену Карри не бросать университет ради НБА

Айеша Карри советовала Стефену в 2009 году продолжить учебу в университете.

«Ему предстояло принять важное решение, ведь ему оставалось учиться один год. Поэтому он решал, остаться или уйти. Многие даже не знают, что он серьезно думал о том. Для него это было настоящей пыткой. Он звонил мне, плакал и говорил: «Я не знаю, что делать». Я твердо была уверена. Это не секрет. Я сказала: «Продолжай учебу».

Я росла в окружении людей, которые не учились в колледже. Для меня это было как благословение – поступить в колледж. Получить образование. Зачем уходить? И потом, не имея спортивного прошлого, я понимала, насколько малы его шансы. Поэтому я подумала: «Да, продолжай учебу».

Но я рада, что он решил уйти, а потом все равно закончил университет и добился невероятного успеха, о котором мы и не мечтали», – рассказал жена суперзвезды «Голден Стэйт » в подкасте «Call Her Daddy».