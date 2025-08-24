«Продолжай учебу». Айеша советовала Стефену Карри не бросать университет ради НБА
«Ему предстояло принять важное решение, ведь ему оставалось учиться один год. Поэтому он решал, остаться или уйти. Многие даже не знают, что он серьезно думал о том. Для него это было настоящей пыткой. Он звонил мне, плакал и говорил: «Я не знаю, что делать». Я твердо была уверена. Это не секрет. Я сказала: «Продолжай учебу».
Я росла в окружении людей, которые не учились в колледже. Для меня это было как благословение – поступить в колледж. Получить образование. Зачем уходить? И потом, не имея спортивного прошлого, я понимала, насколько малы его шансы. Поэтому я подумала: «Да, продолжай учебу».
Но я рада, что он решил уйти, а потом все равно закончил университет и добился невероятного успеха, о котором мы и не мечтали», – рассказал жена суперзвезды «Голден Стэйт» в подкасте «Call Her Daddy».