Джефф Тиг: «Я бы предпочел опекать Кайри, а не Стефа»

Тиг считает, что против Карри защищаться сложнее, чем против Ирвинга.

«Когда ты опекаешь игрока, который все время двигается, то тебе постоянно прилетает, потому что приходится проходить через кучу заслонов. С теми, кто любит изоляции, проще: есть только ты и он.

Так что я бы предпочел опекать Кайри, а не Стефа. По крайней мере, ты знаешь, где будет Кайри . Со Стефом ты посмотришь в одну сторону, а он уже убегает в другую. И тебе приходится его догонять», – сказал Тиг.