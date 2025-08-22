«Голден Стэйт» неоднократно за последний год пытался заполучить Леброна Джеймса
«Уорриорз» мечтают объединить Стефа Карри с Леброном Джеймсом.
Репортеры Джейк Фишер и Бретт Сигел подтверждают неоднократные обращения «Голден Стэйт» к «Лейкерс».
Сообщается, что организация контактировала по этому поводу до дедлайна обменов прошлого сезона, перед началом этого межсезонья и после информации об использовании Джеймсом опции на чемпионат-2025/26.
«Лейкерс» не проявляли интерес к возможности подобного трансфера.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Бретта Сигела
