Дмитрий Узинский: «Уже увидел, что Санкт-Петербург живет «Зенитом»

Дмитрий Узинский поделился впечатлениями от переезда в Санкт-Петербург.

- Насколько для вас здорово, что сейчас в Петербург переехали сразу несколько игроков из Краснодара?

– Это здорово, нам интересно будет. Хорошо, что Саша Щербенев встретил, все показал и рассказал. Он уже настоящий знаток всего в Питере. Всегда можно спросить, что и как у Саши, так что проблем абсолютно никаких. Да и вообще я со всеми знаком. Мы ведь с Андреем Воронцевичем играли в УНИКСе, с Жорой Жбановым. А еще есть Влад Емченко, Андрей Мартюк - с ними играли в Краснодаре. С Сергеем Карасевым знакомы.

- Скажите несколько слов о новом главном тренере «Зенита». Александер Секулич говорил о том, что он требовательный тренер…

– Как минимум будет интересно, потому что Секулич действительно требовательный. При этом у него все в полном балансе: где надо, может покричать, а когда надо – похвалит. Секулич во всем соблюдает баланс.

- Самое время побороться за победу сейчас, согласны?

– Все в наших руках! Хочу сказать болельщикам: приходите, болейте и поддерживайте нас, любимый клуб «Зенит». Я уже увидел, что город живет «Зенитом». Мы будем радовать красивой игры. Только все вместе сможем стать чемпионами, - сказал новобранец «Зенита».

Кто станет чемпионом Евробаскета-2025?1504 голоса
Сербиясборная Сербии
Германиясборная Германии
Франциясборная Франции
Литвасборная Литвы
Турциясборная Турции
Грециячемпионат Греции
Кто-то другойсборная Италии по баскетболу
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт «Зенита»
