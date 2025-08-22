«Зенит» и «Олимпиакос» интересуются Иффе Лундбергом (TeleSport)

Иффе Лундберг выбирает место продолжения карьеры.

30-летний датский защитник не входит в планы «Партизана » на будущее.

По информации сербского издания TeleSport.rs, баскетболистом интересуются «Зенит » и «Олимпиакос ».

Лундберг не слишком удачно вписался в сербский клуб и набирал 7,9 очка, 2,2 подбора и 3 передачи за 24,9 минуты в среднем в Евролиге .

Датчанин уже играл в России и выступал за ЦСКА в двух сезонах Лиги ВТБ (2020/21, 21/22).