«Локомотив-Кубань» подписал двухлетний контракт с Винсом Хантером

Винс Хантер стал игроком «Локомотива-Кубань».

Краснодарский клуб объявил о подписании соглашения с центровым (31 год, 203 см) по схеме «1+1». 

В 2023 году Хантер выиграл Единую лигу ВТБ вместе с УНИКСом, после чего перешел в «Зенит», в составе которого провел последние два года.

В прошедшем сезоне «Лучший защищающийся»-2024 принял участие в 58 матчах, набирая в среднем 8,4 очка, и вошел в десятку лучших по подборам (5,5) и блокшотам (0,9).

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт «Локомотива-Кубань»
logoЛокомотив-Кубань
Винс Хантер
logoЗенит
переходы
logoЕдиная лига ВТБ
