«Локомотив-Кубань» подписал двухлетний контракт с Винсом Хантером
Винс Хантер стал игроком «Локомотива-Кубань».
Краснодарский клуб объявил о подписании соглашения с центровым (31 год, 203 см) по схеме «1+1».
В 2023 году Хантер выиграл Единую лигу ВТБ вместе с УНИКСом, после чего перешел в «Зенит», в составе которого провел последние два года.
В прошедшем сезоне «Лучший защищающийся»-2024 принял участие в 58 матчах, набирая в среднем 8,4 очка, и вошел в десятку лучших по подборам (5,5) и блокшотам (0,9).
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт «Локомотива-Кубань»
