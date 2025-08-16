«Локомотив-Кубань» подписал двухлетний контракт с Винсом Хантером

Винс Хантер стал игроком «Локомотива-Кубань».

Краснодарский клуб объявил о подписании соглашения с центровым (31 год, 203 см) по схеме «1+1».

В 2023 году Хантер выиграл Единую лигу ВТБ вместе с УНИКСом, после чего перешел в «Зенит», в составе которого провел последние два года.

В прошедшем сезоне «Лучший защищающийся»-2024 принял участие в 58 матчах, набирая в среднем 8,4 очка, и вошел в десятку лучших по подборам (5,5) и блокшотам (0,9).