Медведев пригласил бы Тимоти Шаламе в свою ложу на US Open, Осака – Барака Обаму, Руне – Джастина Бибера

Теннисисты рассказали, кого бы хотели пригласить в свою ложу на US Open.

Фрэнсис Тиафу : «Давайте Леброна Джеймса. Но мне кажется, что они был тут в прошлом году на моем матче Тэйлором [Фрицем]. Но его нигде не показали, так что это не считается».

Хольгер Руне : «Почему бы не позвать Джастина Бибера? Я видел его тут пару раз, это было бы здорово».

Лоренцо Музетти : «Не знаю, Брэда Питта, или Дикаприо, или еще кого-нибудь. Для меня одна из легенд – Аль Пачино, так что я выбрал бы его».

Алекс де Минаур : «Джей Зи и Бейонсе. Это было бы очень классно».

Наоми Осака : «Может быть, [Барака ] Обаму».

Даниил Медведев : «Сложный вопрос. Последний фильм, который я смотрел, был про Боба Дилана и там его играл Тимоти Шаламе. Так что Тимоти Шаламе».

Кэти Болтер : «Я бы выбрала… Кендалл [Дженнер ] за ее стиль. Он мне очень нравится».