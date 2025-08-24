Тренер «Чикаго» заработал удаление за замах на арбитра
Тайлер Марш был вынужден покинуть площадку преждевременно.
Во второй четверти матча между «Коннектикутом» и «Чикаго» судьи не зафиксировали нарушение правил в «краске», когда форвард «Сан» Алия Эдвардс попыталась вырвать мяч у центровой «Скай» Элизабет Уильямс.
Промолчавший свисток заставил главного тренера «Чикаго» Тайлера Марша выскочить на площадку, замахнуться на арбитра и начать высказывать ему свое недовольство. За это Марш был удален из игры.
К моменту инцидента «Коннектикут» вел с разницей «+15» и в итоге завершил встречу победой – 94:84.
«Чикаго» занимает предпоследнее место в лиге с результатом 9-27.
