Тренер «Чикаго» заработал удаление за замах на арбитра

Тайлер Марш был вынужден покинуть площадку преждевременно.

Во второй четверти матча между «Коннектикутом» и «Чикаго» судьи не зафиксировали нарушение правил в «краске», когда форвард «Сан» Алия Эдвардс попыталась вырвать мяч у центровой «Скай» Элизабет Уильямс.

Промолчавший свисток заставил главного тренера «Чикаго» Тайлера Марша выскочить на площадку, замахнуться на арбитра и начать высказывать ему свое недовольство. За это Марш был удален из игры.

К моменту инцидента «Коннектикут» вел с разницей «+15» и в итоге завершил встречу победой – 94:84.

«Чикаго» занимает предпоследнее место в лиге с результатом 9-27.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
