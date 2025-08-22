Сату Сабалли о матчах бэк-ту-бэк: «Ужас. Им нет дела до здоровья игроков»

Сату Сабалли высказалась о расписании женской НБА.

Форвард «Финикса» прокомментировала матчи бэк-ту-бэк. «Финикс» уступил «Лас-Вегасу» и сыграет с «Голден Стэйт» на следующий день.

«Ужас. Им нет дела до здоровья игроков, до расписания или еще чего-то другого.

Говорила об этом один раз в начале сезона. Нас упрекают, что мы хотим больше денег, значит должны играть больше матчей. Но в какой-то момент речь заходит о спортивном научном знании. А у нас получается матч за матчем, за матчем, за матчем.

Играем завтра, но мы профессионалы и сделаем это», – заявила представитель профсоюза игроков.