Джессика Шепард собрала самый быстрый трипл-дабл в истории женской НБА, имея 90% попаданий с игры
Форвард «Миннесоты» стала автором достижения.
В победной игре против «Индианы» (95:90) Джессика Шепард записала на свой счет 22 очка (10 из 11 с игры, 2 из 6 с линии), 11 подборов и 10 передач.
На то, чтобы собрать трипл-дабл ей понадобилась всего 21 минута и 57 секунд. Таким образом, Шепард стала автором самого быстрого трипл-дабла в истории лиги, побив рекорд Скайлар Диггинс, который она установила 28 июля (22 минуты и 51 секунда).
Шеппард стала второй баскетболисткой в истории «Линкс», оформившей трипл-дабл, после Морайи Джефферсон.
