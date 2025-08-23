Джессика Шепард собрала самый быстрый трипл-дабл в истории женской НБА, имея 90% попаданий с игры

Форвард «Миннесоты» стала автором достижения.

В победной игре против «Индианы » (95:90) Джессика Шепард записала на свой счет 22 очка (10 из 11 с игры, 2 из 6 с линии), 11 подборов и 10 передач.

На то, чтобы собрать трипл-дабл ей понадобилась всего 21 минута и 57 секунд. Таким образом, Шепард стала автором самого быстрого трипл-дабла в истории лиги, побив рекорд Скайлар Диггинс, который она установила 28 июля (22 минуты и 51 секунда).

Шеппард стала второй баскетболисткой в истории «Линкс», оформившей трипл-дабл, после Морайи Джефферсон.