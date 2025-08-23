Йонас Валанчюнас и Рокас Йокубайтис – в составе сборной Литвы на Евробаскет-2025

Литовцы объявили состав на чемпионат Европы 2025 года.

Сборная Литвы завершила подготовку к чемпионату Европы, который стартует на следующей неделе.

Главный тренер Римас Куртинайтис определился с составом из 12 человек, которые поедут на турнир. Последними тремя игроками, покинувшими команду после матча с Исландией, стали Мантас Рубштавичюс, Эймантас Бенджюс и Криступас Жемайтис.

В состав сборной Литвы вошли:

Ажуолас Тубелис

Гитис Радзявичюс

Игнас Саргюнас

Маргирис Нормантас

Дейвидас Сирвидис

Лауринас Бирутис

Йонас Валанчюнас

Арнас Величка

Марек Блажевич

Рокас Гедрайтис

Рокас Йокубайтис

Тадас Седекерскис

Чемпионат Европы в Финляндии, Латвии, Кипре и Польше стартует 27 августа. Литовцы групповой этап проведут в Тампере вместе с командами Германии, Финляндии, Великобритании, Швеции и Черногории.