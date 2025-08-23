0

Йонас Валанчюнас и Рокас Йокубайтис – в составе сборной Литвы на Евробаскет-2025

Литовцы объявили состав на чемпионат Европы 2025 года.

Сборная Литвы завершила подготовку к чемпионату Европы, который стартует на следующей неделе.

Главный тренер Римас Куртинайтис определился с составом из 12 человек, которые поедут на турнир. Последними тремя игроками, покинувшими команду после матча с Исландией, стали Мантас Рубштавичюс, Эймантас Бенджюс и Криступас Жемайтис.

В состав сборной Литвы вошли:

  • Ажуолас Тубелис

  • Гитис Радзявичюс

  • Игнас Саргюнас

  • Маргирис Нормантас

  • Дейвидас Сирвидис

  • Лауринас Бирутис

  • Йонас Валанчюнас

  • Арнас Величка

  • Марек Блажевич

  • Рокас Гедрайтис

  • Рокас Йокубайтис

  • Тадас Седекерскис

Чемпионат Европы в Финляндии, Латвии, Кипре и Польше стартует 27 августа. Литовцы групповой этап проведут в Тампере вместе с командами Германии, Финляндии, Великобритании, Швеции и Черногории.

Кто станет чемпионом Евробаскета-2025?1031 голос
Сербиясборная Сербии
Германиясборная Германии
Франциясборная Франции
Литвасборная Литвы
Турциясборная Турции
Грециячемпионат Греции
Кто-то другойсборная Италии по баскетболу
Опубликовал: Александр Кончев
Источник: Krepsinis
