Йонас Валанчюнас и Рокас Йокубайтис – в составе сборной Литвы на Евробаскет-2025
Литовцы объявили состав на чемпионат Европы 2025 года.
Сборная Литвы завершила подготовку к чемпионату Европы, который стартует на следующей неделе.
Главный тренер Римас Куртинайтис определился с составом из 12 человек, которые поедут на турнир. Последними тремя игроками, покинувшими команду после матча с Исландией, стали Мантас Рубштавичюс, Эймантас Бенджюс и Криступас Жемайтис.
В состав сборной Литвы вошли:
Ажуолас Тубелис
Гитис Радзявичюс
Игнас Саргюнас
Маргирис Нормантас
Дейвидас Сирвидис
Лауринас Бирутис
Йонас Валанчюнас
Арнас Величка
Марек Блажевич
Рокас Гедрайтис
Рокас Йокубайтис
Тадас Седекерскис
Чемпионат Европы в Финляндии, Латвии, Кипре и Польше стартует 27 августа. Литовцы групповой этап проведут в Тампере вместе с командами Германии, Финляндии, Великобритании, Швеции и Черногории.
Кто станет чемпионом Евробаскета-2025?1031 голос
Сербия
Германия
Франция
Литва
Турция
Греция
Кто-то другой
Опубликовал: Александр Кончев
Источник: Krepsinis
