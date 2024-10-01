Римас Куртинайтис назначен на пост главного тренера сборной Литвы
Римас Куртинайтис возглавил сборную Литвы.
Экс-главный тренер «Химок» сменил на посту национальной команды Казиса Максвитиса, который ушел в отставку после вылета из олимпийского отборочного турнира в Пуэрто-Рико.
Литва заняла лишь 15-е место на Евробаскете-2022, что является худшим результатом команды на турнире в истории. На ЧМ-2023 литовцы стали 6-ми.
Дебют 64-летнего Куртинайтиса состоится во время ноябрьских матчей против Северной Македонии в рамках отборочного турнира Евробаскета-2025.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: BasketNews
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