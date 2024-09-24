Римас Куртинайтис близок к назначению на пост главного тренера сборной Литвы

Римас Куртинайтис возглавит сборную Литвы.

Новоизбранный президент Федерации баскетбола Литвы Миндаугас Балчюнас подтвердил, что видит экс-главного тренера «Химок» во главе национальной команды.

Он также сообщил, что сторонам уже удалось достичь договоренности по контракту.

«На следующей неделе мы созываем заседание исполкома ассоциации тренеров, я должен в первую очередь с ними обсудить это решение, получить их одобрение и передать его в исполком Федерации баскетбола Литвы. Мы все хотим, чтобы уважаемый специалист Куртинайтис стал главным тренером сборной Литвы. И я думаю, что это произойдет в ближайшее время», – сказал Балчюнас.

Казис Максвитис ушел с поста главного тренера сборной Литвы после вылета команды из олимпийского отборочного турнира в Пуэрто-Рико.