Римас Куртинайтис близок к назначению на пост главного тренера сборной Литвы
Римас Куртинайтис возглавит сборную Литвы.
Новоизбранный президент Федерации баскетбола Литвы Миндаугас Балчюнас подтвердил, что видит экс-главного тренера «Химок» во главе национальной команды.
Он также сообщил, что сторонам уже удалось достичь договоренности по контракту.
«На следующей неделе мы созываем заседание исполкома ассоциации тренеров, я должен в первую очередь с ними обсудить это решение, получить их одобрение и передать его в исполком Федерации баскетбола Литвы. Мы все хотим, чтобы уважаемый специалист Куртинайтис стал главным тренером сборной Литвы. И я думаю, что это произойдет в ближайшее время», – сказал Балчюнас.
Казис Максвитис ушел с поста главного тренера сборной Литвы после вылета команды из олимпийского отборочного турнира в Пуэрто-Рико.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: lrt.lt
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