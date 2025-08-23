Блэйк Гриффин: «Я бы поставил на финал «Нью-Йорк» – «Денвер»

Блэйк Гриффин сделал прогноз на финальную серию сезона-2025/26.

«Думаю, этим летом «Денвер» усилился. А ведь он довел серию с «Оклахомой» до семи матчей. Думаю, «Денвер» станет финалистом от Запада. А на Востоке, я думаю, это будет «Нью-Йорк» или «Кливленд ». Я бы выбрал «Нью-Йорк ». Возможно, он сделает выводы из ошибок и внесет какие-то коррективы.

Но «Кливленд» мне тоже очень нравится. Сложно сбросить со счетов «Кливленд», потому что, опять же, мы так поступаем, когда команда проигрывает раньше, чем ожидалось. Мы критикуем ее и говорим: «Они не готовы». Это просто часть баскетбола. Проигрываешь серию, которую не должен был проигрывать, и такое случается.

Так что я бы поставил на финал «Нью-Йорк» – «Денвер », – сказал бывший игрок НБА .