0

Деррик Уайт: «Блэйк Гриффин сплотил «Селтикс» в свой единственный год с нами»

Деррик Уайт высоко оценил вклад Блэйка Гриффина в «Бостон».

Звездный форвард провел в «Селтикс» последний сезон своей карьеры (2022/23).

«Блэйк невероятен. В тот год он нас всех сплотил. Он способен найти общий язык с любым человеком. Может быть серьезным, может пошутить, делать все, что угодно.

Он добился огромного успеха в лиге, но всегда был готов к жертвам. Поехать на первом автобусе, взять на себя какие-то обязанности, как будто он новичок. Хотя это от него совершенно не требовалось.

Он объединил нас всех, заставил стать ближе и не развалиться.

Мы все хотели, чтобы он остался», – поделился Уайт.

В первый год после увольнения Име Удоки команда дошла до финала конференции, где уступила «Майами» (3-4), чуть не отыгравшись с 0-3.

Какой бросок для вас важнейший в XXI веке?2964 голоса
Рэя АлленаРэй Аллен
Кавая ЛенардаКавай Ленард
Кайри ИрвингаКайри Ирвинг
Дерека ФишераДерек Фишер
Какой-то другойКевин Дюрэнт
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube White Noise Podcast w/Derrick White
logoБлэйк Гриффин
logoНБА
logoБостон
logoДеррик Уайт
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«К черту этот зуб! Нам он сейчас не нужен“. Деррик Уайт рассказал, как сломал зуб во время финала
114 августа, 17:35
Боб Кузи: «Джейлен Браун не выведет «Селтикс» на землю обетованную»
89 августа, 16:03
Деррик Уайт о вызове в олимпийскую сборную США: «Пропустил грандиозную поездку в Мексику на мое 30-летие»
87 августа, 05:03
Главные новости
На Филиппинах появилась площадка с изображением Кайла Кузмы
14 минут назадВидео
Деннис Шредер: «Меня никогда не полюбят в Германии так же, как Дирка Новицки, потому что я темнокожий»
425 минут назад
Кэм Томас выбирает между квалификационным предложением и двухлетним контрактом на 28 млн долларов
239 минут назад
Инсайдер Джейк Фишер: «Рик Карлайл – один из самых влиятельных тренеров НБА в вопросах формирования состава»
45 минут назад
Маркифф Моррис и Маркус Моррис подписали контракты с агентом Дэниелом Хазаном
254 минуты назад
Товарищеские матчи. Сербия сыграет со Словенией, Испания встретится с Германией и другие матчи
1сегодня, 12:01
Джейк Фишер: «Уорриорз» уверены в договоренностях с Элом Хорфордом»
сегодня, 11:44
Лу Дорт: «Чемпионский трофей принадлежит также всему Монреалю, кроме Матурина»
сегодня, 11:18
Определились группы в европейской квалификации ЧМ-2027
сегодня, 09:15Фото
Никил Александер-Уокер: «Хочу войти в Топ-5 двусторонних игроков»
6сегодня, 08:50
Ко всем новостям
Последние новости
Вадим Воронцов об уходе из «Реала»: «Понимал, что вряд ли буду прогрессировать в связи с ограниченным игровым временем»
4 минуты назад
«Олимпиакос» хочет предложить контракт Дэлано Бэнтону
сегодня, 11:29
Давис Бертанс о работе Луки Банки: «Мало кто из тренеров смог настолько повлиять на команду за такой короткий срок»
сегодня, 10:34
Сборная Боснии и Герцоговины приедет на Евробаскет с Нуркичем, но без Мусы, Гарзы и Кастаньеды
сегодня, 10:20
Обри Доукинс продолжит карьеру в итальянском «Удине»
сегодня, 09:51
Мэтт Томас перейдет из «Альбы» в «Гранаду»
сегодня, 09:37
Дэвид Вантерпул: «Карлтон Кэррингтон – настоящий боец. Никогда не сдается»
сегодня, 09:25
Звезда АБА Лэрри Джонс умер в 82 года
4сегодня, 07:30
Родиону Куруцу потребуется операция на пятке, форвард пропустит Евробаскет
1сегодня, 07:16
Адем Бона получил небольшую травму в товарищеском матче с Литвой
сегодня, 05:59Видео