Деррик Уайт: «Блэйк Гриффин сплотил «Селтикс» в свой единственный год с нами»

Деррик Уайт высоко оценил вклад Блэйка Гриффина в «Бостон».

Звездный форвард провел в «Селтикс» последний сезон своей карьеры (2022/23).

«Блэйк невероятен. В тот год он нас всех сплотил. Он способен найти общий язык с любым человеком. Может быть серьезным, может пошутить, делать все, что угодно.

Он добился огромного успеха в лиге, но всегда был готов к жертвам. Поехать на первом автобусе, взять на себя какие-то обязанности, как будто он новичок. Хотя это от него совершенно не требовалось.

Он объединил нас всех, заставил стать ближе и не развалиться.

Мы все хотели, чтобы он остался», – поделился Уайт .

В первый год после увольнения Име Удоки команда дошла до финала конференции, где уступила «Майами» (3-4), чуть не отыгравшись с 0-3.