«Он примет этот вызов». Блэйк Гриффин считает, что Яннис Адетокумбо станет MVP сезона-2025/26

Блэйк Гриффин считает Янниса Адетокумбо главным претендентом на MVP сезона-25/26.

«Я выберу Янниса .

Думаю, что его команда способна войти в Топ-4 на Востоке. Не имея большой помощи от партнеров, он будет играть почти 40 минут за матч. Он примет этот вызов и будет набирать в среднем по 30 очков за игру», – сказал бывший игрок НБА .