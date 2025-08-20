«Он примет этот вызов». Блэйк Гриффин считает, что Яннис Адетокумбо станет MVP сезона-2025/26
Блэйк Гриффин считает Янниса Адетокумбо главным претендентом на MVP сезона-25/26.
«Я выберу Янниса.
Думаю, что его команда способна войти в Топ-4 на Востоке. Не имея большой помощи от партнеров, он будет играть почти 40 минут за матч. Он примет этот вызов и будет набирать в среднем по 30 очков за игру», – сказал бывший игрок НБА.
Какой бросок для вас важнейший в XXI веке?2202 голоса
Рэя Аллена
Кавая Ленарда
Кайри Ирвинга
Дерека Фишера
Какой-то другой
Опубликовал: Геннадий Ильин
