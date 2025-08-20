Блэйк Гриффин: «Купер Флэгг – самый разносторонний игрок, пришедший в НБА за последнее время»
Блэйк Гриффин поделился своим мнением о новичке «Мэвс» Купере Флэгге.
«Я думаю, что Купер Флэгг – самый разносторонний игрок, пришедший в НБА за последнее время.
Он раздает передачи, бросает, защищается, подбирает. Похоже, что он отличный партнер по команде и отличный парень. Что вас, собственно, тревожит? Для баскетбола очень здорово, что у нас есть такие молодые ребята.
Я рад, что он попал в «Даллас». У них очень крепкая команда. Большинство игроков, выбранных под первым номером драфта, уходят в команды, которые в прошлом не слишком преуспевали. Но я рад, что он начинает этот путь», – сказал бывший игрок НБА.
Какой бросок для вас важнейший в XXI веке?1968 голосов
Рэя Аллена
Кавая Ленарда
Кайри Ирвинга
Дерека Фишера
Какой-то другой
Опубликовал: Геннадий Ильин
