Блэйк Гриффин: «Купер Флэгг – самый разносторонний игрок, пришедший в НБА за последнее время»

Блэйк Гриффин поделился своим мнением о новичке «Мэвс» Купере Флэгге.

«Я думаю, что Купер Флэгг – самый разносторонний игрок, пришедший в НБА за последнее время.

Он раздает передачи, бросает, защищается, подбирает. Похоже, что он отличный партнер по команде и отличный парень. Что вас, собственно, тревожит? Для баскетбола очень здорово, что у нас есть такие молодые ребята.

Я рад, что он попал в «Даллас». У них очень крепкая команда. Большинство игроков, выбранных под первым номером драфта, уходят в команды, которые в прошлом не слишком преуспевали. Но я рад, что он начинает этот путь», – сказал бывший игрок НБА.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница Post Moves with Candace Parker & Aliyah Boston в соцсети X
