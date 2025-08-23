Яннис Адетокумбо подарил свои кроссовки всем членам сборной Греции

Звездный форвард в преддверии Евробаскета сделал сюрприз товарищам по сборной.

С тех пор, как Адетокумбо стал звездой «Милуоки», у него появилась традиция дарить всем членам команды пару своих новых фирменных кроссовок перед началом сезона НБА.

В сборной Греции Яннис решил пойти по тому же пути, подарив всем партнерам именную обувь.

Последней моделью в линейке грека являются Freak 7 «Night Shift».