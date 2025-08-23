Яннис Адетокумбо подарил свои кроссовки всем членам сборной Греции
Звездный форвард в преддверии Евробаскета сделал сюрприз товарищам по сборной.
С тех пор, как Адетокумбо стал звездой «Милуоки», у него появилась традиция дарить всем членам команды пару своих новых фирменных кроссовок перед началом сезона НБА.
В сборной Греции Яннис решил пойти по тому же пути, подарив всем партнерам именную обувь.
Последней моделью в линейке грека являются Freak 7 «Night Shift».
Кто станет чемпионом Евробаскета-2025?1031 голос
Сербия
Германия
Франция
Литва
Турция
Греция
Кто-то другой
Опубликовал: Александр Кончев
Источник: Basketnews
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости