Вассилис Спанулис: «Конечно, мы совсем другая команда с Яннисом Адетокумбо»

Вассилис Спанулис прокомментировал итоги победы над Латвией.

Яннис Адетокумбо оформил дабл-дабл в своем дебютном матче подготовительного цикла (25+10) против Латвии (104:86). До этого Греция уступила Сербии и Израилю и обыграла Бельгию и Черногорию.

«Мы отлично двигали мяч, кроме одного отрезка в 3-й четверти, когда начали передерживать мяч при разменах. В целом я доволен нашим нападением и энергией в защите. Мы придерживались плана на игру. Остались некоторые ошибки, но меня все устроило.

Конечно, мы совсем другая команда с Яннисом Адетокумбо. Для нас важно правильно распределить пространство вокруг него, окружить его «шутерами», позволить делать выбор между передачей и атакой корзины.

Мои ключевые задачи в работе на национальном уровне – идентичность, командная «химия» и четко обозначенные роли игроков», – заключил Спанулис.

