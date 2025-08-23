Яннис Адетокумбо позаимствовал у оператора наушники

Лидер греков, не участвовавший в матче, пытался найти себе развлечение.

Яннис Адетокумбо пропустил товарищеский матч против Италии по согласованному решению тренерского штаба.

Во время одного из тайм-аутов он решил забрать наушники у оператора, снимавшего его товарищей по команде.

Без своего лидера греки смогли одолеть итальянцев – 76:74. Ожидается, что завершающий подготовку к Евробаскету матч против Франции в воскресенье Греция проведет в полном составе.