Леброн, Бронни, Брайс и Саванна Джеймсы вместе посетили тату-мастера
Члены семьи Джеймс сделали одинаковые татуировки.
Известный татуировщик Хоакина Ганга поделился в соцсетях видео с тату-сессии, на которую пришли Леброн и Саванна Джеймсы вместе с сыновьями Бронни и Брайсом.
Леброн с женой не в первый раз пользуются услугами Ганги: в 2022 году он сделал им татуировки с инициалами их детей.
