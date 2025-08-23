Видео
Леброн, Бронни, Брайс и Саванна Джеймсы вместе посетили тату-мастера

Члены семьи Джеймс сделали одинаковые татуировки.

Известный татуировщик Хоакина Ганга поделился в соцсетях видео с тату-сессии, на которую пришли Леброн и Саванна Джеймсы вместе с сыновьями Бронни и Брайсом.

Леброн с женой не в первый раз пользуются услугами Ганги: в 2022 году он сделал им татуировки с инициалами их детей.

