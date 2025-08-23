Тайриз Халибертон: «Просто возможность ходить – это сейчас как маленькая победа»
Тайриз Халибертон рассказал, как проходит его восстановление после травмы.
«Уже снимаю защитный ботинок. Скоро смогу постоянно ходить в своей обуви. Это здорово. Каждые две недели новая контрольная точка.
Просто возможность ходить – это сейчас как маленькая победа. Просто живу, день за днем. Бывают хорошие дни, бывают плохие. Но да, все идет хорошо», – сказал разыгрывающий «Индианы».
Халибертон получил разрыв ахиллова сухожилия в первой четверти 7-го матча финальной серии НБА против «Оклахомы» (3-4).
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница WISH-TV News в соцсети X
