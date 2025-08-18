Тайриз Халибертон вложит 3 миллиона долларов в баскетбольную программу своей старшей школы
Тайриз Халибертон поддержит молодых спортсменов.
Разыгрывающий «Индианы» поучаствовал в проведении тренировочного лагеря в Ошкоше в штате Висконсин и рассказал о намерении вложить 3 миллиона в спортивный комплекс своей бывшей старшей школы.
Деньги пойдут на табло с результатами и видеотрансляцией и полное переоборудование тренажерного зала.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети «Индианы»
