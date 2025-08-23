Алексей Пегушин назначен вице-президентом «Локомотива-Кубань»

Алексей Пегушин занял пост вице‑президента «Локомотива‑Кубань».

Пегушин в составе «Урал‑Грейта» выиграл два титула чемпиона России (2000/01 и 2001/02). После окончания игровой карьеры работал начальником и ассистентом тренера в пермском клубе. В 2013 году стал инициатором создания спортивной школы «Калий-Баскет» в Березниках.

«Разговоры о том, не хотел бы я присоединиться к «Локомот иву», мы с Андреем Владимировичем Ведищевым вели уже давно. У меня было время все как следует обдумать. И когда этим летом он прислал четкое и определенное приглашение, я согласился быстро.

В «Локо» я – вице-президент по спорту. Это значит, что в моей сфере ответственности находятся результаты всех команд: основной, молодежной, юниорских и юношеских. Работы предстоит очень много, притом работы интересной. Будем развивать молодых игроков и постараемся уже по итогам этого сезона добиться с основной командой результата, который всем понравится», – отметил Пегушин.