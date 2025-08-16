Антон Юдин: «Хантер – опытный игрок, сочетающий в себе качества, необходимые «Локо» для усиления»
Антон Юдин отметил опыт новобранца «Локо» Винса Хантера.
«Рады приветствовать Винса в «Локо»!
Последние сезоны он провел, выступая за топ-клубы Единой Лиги ВТБ, где боролся за самые высокие места. Хантер – опытный игрок, сочетающий в себе качества, необходимые нам для усиления.
А его лидерский характер и жажда победы будут полезны в формировании нужного настроя для достижения наивысших результатов», – сказал главный тренер «Локомотива-Кубань».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт «Локомотива-Кубань»
