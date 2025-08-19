«Локомотив-Кубань» близок к подписанию Дайшона Пьера

Действующий чемпион Евролиги перейдет в «Локомотив-Кубань».

Краснодарский клуб близок к подписанию соглашения с канадским форвардом Дайшоном Пьером (31 год, 198 см), сообщает «Перехват».

Пьер станет последним, шестым, легионером в составе «Локо ».

Канадец провел последние пять сезонов за турецкий «Фенербахче ». В прошедшем сезоне Евролиги, который завершился чемпионством «Фенербахче», Пьер набирал 3,3 очка, 2,3 подбора и 0,9 передачи в среднем за матч.