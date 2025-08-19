«Локомотив-Кубань» близок к подписанию Дайшона Пьера
Действующий чемпион Евролиги перейдет в «Локомотив-Кубань».
Краснодарский клуб близок к подписанию соглашения с канадским форвардом Дайшоном Пьером (31 год, 198 см), сообщает «Перехват».
Пьер станет последним, шестым, легионером в составе «Локо».
Канадец провел последние пять сезонов за турецкий «Фенербахче». В прошедшем сезоне Евролиги, который завершился чемпионством «Фенербахче», Пьер набирал 3,3 очка, 2,3 подбора и 0,9 передачи в среднем за матч.
Рэя Аллена
Кавая Ленарда
Кайри Ирвинга
Дерека Фишера
Какой-то другой
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Telegram-канал «Перехват»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости