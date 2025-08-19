0

«Локомотив‑Кубань» сыграет товарищеский матч с «Галатасараем»

«Локомотив‑Кубань» сыграет против турецкого клуба.

Краснодарский «Локомотив‑Кубань» и турецкий «Галатасарай» проведут товарищеский матч, сообщается на официальном сайте стамбульского клуба.

Встреча состоится 10 сентября в Анталье.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт «Галатасарая»
logoЛокомотив-Кубань
товарищеские матчи
logoЕдиная лига ВТБ
logoГалатасарай
