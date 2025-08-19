«Локомотив‑Кубань» сыграет товарищеский матч с «Галатасараем»
«Локомотив‑Кубань» сыграет против турецкого клуба.
Краснодарский «Локомотив‑Кубань» и турецкий «Галатасарай» проведут товарищеский матч, сообщается на официальном сайте стамбульского клуба.
Встреча состоится 10 сентября в Анталье.
Какой бросок для вас важнейший в XXI веке?697 голосов
Рэя Аллена
Кавая Ленарда
Кайри Ирвинга
Дерека Фишера
Какой-то другой
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт «Галатасарая»
