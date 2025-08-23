Женская НБА. «Индиана» встретится с «Миннесотой», «Финикс» сыграет с «Голден Стэйт»
Сегодня в рамках регулярного чемпионата женской НБА пройдут три матча.
«Индиана» примет «Миннесоту», «Финикс» встретится с «Голден Стэйт».
Женская НБА
Регулярный чемпионат
Даллас – Сиэтл
23 августа. 2.30
Индиана – Миннесота
23 августа. 2.30
Финикс – Голден Стэйт
23 августа. 5.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
