0

Женская НБА. «Индиана» встретится с «Миннесотой», «Финикс» сыграет с «Голден Стэйт»

Сегодня в рамках регулярного чемпионата женской НБА пройдут три матча.

«Индиана» примет «Миннесоту», «Финикс» встретится с «Голден Стэйт».

Женская НБА 

Регулярный чемпионат

Даллас – Сиэтл

23 августа. 2.30

Индиана – Миннесота

23 августа. 2.30

Финикс – Голден Стэйт

23 августа. 5.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

