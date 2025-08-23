Женская НБА. «Индиана» встретится с «Миннесотой», «Финикс» сыграет с «Голден Стэйт»

Сегодня в рамках регулярного чемпионата женской НБА пройдут три матча.

«Индиана» примет «Миннесоту», «Финикс» встретится с «Голден Стэйт». Женская НБА Регулярный чемпионат Даллас – Сиэтл 23 августа . 2.30 Индиана – Миннесота 23 августа . 2.30 Финикс – Голден Стэйт 23 августа. 5.00 ПРИМЕЧАНИЕ : время начала матчей – московское.