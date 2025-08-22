1

ЧЕ-2025. Девушки (U16). 1/2 финала. Испания разгромила Латвию (81:24), Словения победила Германию

Сегодня прошли матчи 1/2 финала чемпионата Европы (U16).

Испания разгромила Латвию, Словения справилась с Германией.

Чемпионат Европы

Питешти, Румыния

Девушки (U16)

1/2 финала

Испания – Латвия – 81:24 (22:9, 22:4, 13:4, 24:7)

22 августа. 18:00

Словения – Германия – 57:41 (24:15, 3:16, 21:4, 9:6)

22 августа. 20:30

За 5-8 места

Франция – Италия – 63:64 (16:12, 7:24, 24:13, 16:15)

22 августа. 13:00

Сербия – Польша – 70:56 (12:26, 23:9, 18:6, 17:15)

22 августа. 15:30

За 9-12 места

Израиль – Румыния – 72:73 (12:19, 15:15, 23:11, 22:28)

22 августа. 18:00

Хорватия – Венгрия – 69:70 ОТ (14:13, 14:18, 20:15, 17:19, 4:5)

22 августа. 20:30

За 13-16 места

Чехия – Бельгия – 74:66 (19:10, 15:21, 16:18, 24:17)

22 августа. 13:00

Финляндия – Великобритания – 66:74 (14:16, 14:20, 24:25, 14:13)

22 августа. 15:30

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

