ЧЕ-2025. Девушки (U16). 1/2 финала. Испания разгромила Латвию (81:24), Словения победила Германию
Сегодня прошли матчи 1/2 финала чемпионата Европы (U16).
Испания разгромила Латвию, Словения справилась с Германией.
Питешти, Румыния
Девушки (U16)
1/2 финала
Испания – Латвия – 81:24 (22:9, 22:4, 13:4, 24:7)
22 августа. 18:00
Словения – Германия – 57:41 (24:15, 3:16, 21:4, 9:6)
22 августа. 20:30
За 5-8 места
Франция – Италия – 63:64 (16:12, 7:24, 24:13, 16:15)
22 августа. 13:00
Сербия – Польша – 70:56 (12:26, 23:9, 18:6, 17:15)
22 августа. 15:30
За 9-12 места
Израиль – Румыния – 72:73 (12:19, 15:15, 23:11, 22:28)
22 августа. 18:00
Хорватия – Венгрия – 69:70 ОТ (14:13, 14:18, 20:15, 17:19, 4:5)
22 августа. 20:30
За 13-16 места
Чехия – Бельгия – 74:66 (19:10, 15:21, 16:18, 24:17)
22 августа. 13:00
Финляндия – Великобритания – 66:74 (14:16, 14:20, 24:25, 14:13)
22 августа. 15:30
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Какой бросок для вас важнейший в XXI веке?3559 голосов
Рэя Аллена
Кавая Ленарда
Кайри Ирвинга
Дерека Фишера
Какой-то другой
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости