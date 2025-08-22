Товарищеские матчи. Греция сыграет с Италией и другие матчи
Сегодня пройдут три товарищеских матча между национальными командами.
Италия встретится с Грецией.
Товарищеские матчи
Эстония – Великобритания
22 августа. 19.00
Литва – Исландия
22 августа. 19.30
Греция – Италия
22 августа. 20.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
