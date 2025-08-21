0

Товарищеские матчи. Сербия сыграет со Словенией, Испания встретится с Германией и другие матчи

Сегодня пройдут пять товарищеских матчей между национальными командами.

Сборная Сербии во главе с Николой Йокичем встретится со Словенией и Лукой Дончичем. Испания сыграет с Германией.

Товарищеские матчи

Финляндия – Польша

21 августа. 18.30

Чехия – Грузия

21 августа. 19.00

Италия – Латвия

21 августа. 20.00

Сербия – Словения

21 августа. 21.00

Испания – Германия

21 августа. 22.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Какой бросок для вас важнейший в XXI веке?2812 голосов
Рэя АлленаРэй Аллен
Кавая ЛенардаКавай Ленард
Кайри ИрвингаКайри Ирвинг
Дерека ФишераДерек Фишер
Какой-то другойКевин Дюрэнт
Опубликовал: Виталий Ясеневич
logoсборная Финляндии
logoсборная Италии по баскетболу
товарищеские матчи
logoсборная Чехии
logoсборная Испании
logoсборная Словении
logoсборная Польши
logoсборная Сербии
logoЕвробаскет-2025
logoсборная Латвии
logoсборная Германии
logoсборная Грузии
результаты
