Товарищеские матчи. Сербия сыграет со Словенией, Испания встретится с Германией и другие матчи

Сегодня пройдут пять товарищеских матчей между национальными командами.
Сборная Сербии во главе с Николой Йокичем встретится со Словенией и Лукой Дончичем. Испания сыграет с Германией.
Товарищеские матчи
Финляндия – Польша
21 августа. 18.30
Чехия – Грузия
21 августа. 19.00
Италия – Латвия
21 августа. 20.00
Сербия – Словения
21 августа. 21.00
Испания – Германия
21 августа. 22.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
