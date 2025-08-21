Товарищеские матчи. Сербия сыграет со Словенией, Испания встретится с Германией и другие матчи

Сегодня пройдут пять товарищеских матчей между национальными командами.

Сборная Сербии во главе с Николой Йокичем встретится со Словенией и Лукой Дончичем. Испания сыграет с Германией. Товарищеские матчи Финляндия – Польша 21 августа. 18.30 Чехия – Грузия 21 августа. 19.00 Италия – Латвия 21 августа. 20.00 Сербия – Словения 21 августа. 21.00 Испания – Германия 21 августа. 22.00 ПРИМЕЧАНИЕ : время начала матчей – московское.