Никола Йокич поцеловал Луку Дончича в щеку после игры
Никола Йокич и Лука Дончич пообщались после игры.
В четверг сборная Сербии разгромила команду Словении в товарищеском матче перед Евробаскетом-2025 – 106:72.
После игры лидер словенцев Лука Дончич подошел к звезде сербов Николе Йокичу, чтобы поздравить с победой. Дончич дал пять дочери Йокича. Йокич поцеловал словенца в щеку.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница Luka Updates в соцсети X
