Никола Йокич поцеловал Луку Дончича в щеку после игры

Никола Йокич и Лука Дончич пообщались после игры.

В четверг сборная Сербии разгромила команду Словении в товарищеском матче перед Евробаскетом-2025 – 106:72.

После игры лидер словенцев Лука Дончич подошел к звезде сербов Николе Йокичу, чтобы поздравить с победой. Дончич дал пять дочери Йокича. Йокич поцеловал словенца в щеку.

