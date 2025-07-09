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Шэй Гилджес-Александер, Кармело Энтони и Энджел Риз будут изображены на обложках NBA 2K26

NBA2K представила обложки для 2K26.

Действующий MVP и чемпион НБА, разыгрывающий «Оклахомы» Шэй Гилджес-Александер будет изображен на обложке видеоигры NBA 2K26 Standard Edition.

Легенда НБА Кармело Энтони станет лицом NBA 2K26 Superstar Edition, звезда женской НБА Энджел Риз – лицом NBA 2K26 WNBA Edition.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт NBA2K в соцсети X
logoШэй Гилджес-Александер
logoОклахома-Сити
NBA 2K
Баскетбол - фото
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