Егор Демин прошел сканирование лица для своей модели в NBA 2K

Российский защитник «Бруклина» посетил студию разработчика симулятора.

«Ребят, мы сейчас в Вегасе, сыграли игру, к сожалению, проиграли против «Вашингтона». Сейчас нахожусь вот у 2K, меня сканируют, просто хотел показать вам как тут все, камеры здесь вокруг. Поэтому вот так вот. На связи!» – сказал Демин в посте своего Telegram-канала.

Сегодня «Нетс» уступили «Уизардс» в матче Летней лиги, россиянин отметился 12 очками, 4 подборами и 4 передачами.