Егор Демин прошел сканирование лица для своей модели в NBA 2K
Российский защитник «Бруклина» посетил студию разработчика симулятора.
«Ребят, мы сейчас в Вегасе, сыграли игру, к сожалению, проиграли против «Вашингтона». Сейчас нахожусь вот у 2K, меня сканируют, просто хотел показать вам как тут все, камеры здесь вокруг. Поэтому вот так вот. На связи!» – сказал Демин в посте своего Telegram-канала.
Сегодня «Нетс» уступили «Уизардс» в матче Летней лиги, россиянин отметился 12 очками, 4 подборами и 4 передачами.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Telegram-канал Егора Демина
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