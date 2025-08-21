Эрик Споэльстра посетил товарищеский матч между Сербией и Словенией

Сербия разгромила Словению в товарищеском матче.

Главный тренер «Майами» Эрик Споэльстра был замечен на товарищеском матче сборных Сербии и Словении перед Евробаскетом-2025.

Сербская команда без труда справилась со словенцами – 106:72.

Форвард «Майами » Никола Йович в присутствии своего тренера стал самым результативным игроком встречи, набрав 18 очков. Лидер словенцев Лука Дончич отметился 17 очками.

На матче также присутствовал главный тренер «Црвены Звезды» Яннис Сферопулос.