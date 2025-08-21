Эрик Споэльстра посетил товарищеский матч между Сербией и Словенией
Сербия разгромила Словению в товарищеском матче.
Главный тренер «Майами» Эрик Споэльстра был замечен на товарищеском матче сборных Сербии и Словении перед Евробаскетом-2025.
Сербская команда без труда справилась со словенцами – 106:72.
Форвард «Майами» Никола Йович в присутствии своего тренера стал самым результативным игроком встречи, набрав 18 очков. Лидер словенцев Лука Дончич отметился 17 очками.
На матче также присутствовал главный тренер «Црвены Звезды» Яннис Сферопулос.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница Eurohoops в соцсети X
