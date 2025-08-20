Ален Смаилагич не сыграет за Сербию на Евробаскете-2025
Ален Смаилагич пропустит Евробаскет-2025 из-за травмы.
Тяжелый форвард «Виртуса» Ален Смаилагич не попадет в итоговый состав сборной Сербии и скоро присоединится к своему новому клубу.
Смаилагич пропустил подготовительные матчи сербской сборной перед чемпионатом Европы из-за травмы.
За неделю до Евробаскета в составе сербской команды осталось 15 игроков: Алекса Аврамович, Богдан Богданович, Деян Давидовац, Огнен Добрич, Марко Гудурич, Никола Йокич, Никола Йович, Стефан Йович, Балша Копривица, Ваня Маринкович, Василие Мицич, Никола Милутинов, Филип Петрушев, Никола Топич и Тристан Вукчевич.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Meridian Sport
