Ален Смаилагич не сыграет за Сербию на Евробаскете-2025

Ален Смаилагич пропустит Евробаскет-2025 из-за травмы.

Тяжелый форвард «Виртуса » Ален Смаилагич не попадет в итоговый состав сборной Сербии и скоро присоединится к своему новому клубу.

Смаилагич пропустил подготовительные матчи сербской сборной перед чемпионатом Европы из-за травмы.

За неделю до Евробаскета в составе сербской команды осталось 15 игроков: Алекса Аврамович, Богдан Богданович, Деян Давидовац, Огнен Добрич, Марко Гудурич, Никола Йокич, Никола Йович, Стефан Йович, Балша Копривица, Ваня Маринкович, Василие Мицич, Никола Милутинов, Филип Петрушев, Никола Топич и Тристан Вукчевич.