1

Майк Браун: «Когда твой лучший игрок тебя слушает, остальным тоже приходится это делать»

Майк Браун объяснил принцип руководства командой НБА.

Главный тренер «Никс» Майк Браун поделился опытом руководства командами НБА на фоне конфликта в «Мемфисе».

«Когда я был в «Сан-Антонио», на последних собраниях каждый год Грегг Попович благодарил Тима Данкана: «Он позволяет мне тренировать его, это лига игроков, если твой лучший игрок тебя не слушает, у тебя нет ни шанса». Согласен с этим утверждением. Следую ему каждый раз в своей карьере главного тренера.

Кеннет Шено – руководитель American Express – определял лидерство как способность давать надежду, но четко обозначать реальность. Нужно всегда стремиться к этому.

Если кто-то сбивается с курса, нужно довести это до него. Разными способами. Иногда – криком, иногда – разговором. Иногда это приходится делать публично, чтобы все осознавали свою ответственность, понимали общую вовлеченность в ваше дело. Это относится и ко мне.

Если ты не стесняешься правды в отношении своего лучшего игрока, и он это принимает, то всем остальным приходится тоже тебя слушать», – заключил Браун.

«Мы пока не провоцировали его достаточно, чтобы он разорался. У каждого тренера есть точка кипения, когда ему придется что-то четко донести до тебя. Но мы пока не дошли до этой стадии», – заметил звездный разыгрывающий «Никс» Джейлен Брансон.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Newsday
logoДжейлен Брансон
logoСан-Антонио
logoНью-Йорк
logoМемфис
logoГрегг Попович
logoНБА
logoТим Данкан
logoМайк Браун
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Главные новости
«Партизан» официально расстался с Иффе Лундбергом
3 минуты назад
Единая лига ВТБ. ЦСКА справился с «Автодором», 26 очков и 9 подборов Михайловского не спасли «Самару» от поражения в матче с «Енисеем»
30 минут назад
«Семья, близкие и наша собака в порядке». Самолет «Хит» приземлился в Майами через 35 минут после сообщения о пожаре в доме Эрика Споэльстры
33 минуты назад
Хайме Хакес и Аарон Гордон – авторы лучших моментов игрового дня НБА
45 минут назадВидео
Защитник «Монако» Майк Джеймс – MVP 9-го тура Евролиги
сегодня, 13:01Фото
Егор Дёмин: «Не думаю, что выход в старте или со скамейки сильно влияет на мою игру»
сегодня, 12:45
Эдди Джонсон: «Тренерский стиль Туомаса Иисало отправит его работать обратно в Европу»
сегодня, 12:11
Деандре Эйтон отметил отличную «химию» в «Лейкерс»: «Джей Джей и тренерский штаб продолжают подталкивать нас, независимо от того, кто выходит на паркет»
сегодня, 11:44
«Я открытый стоял». Никола Йокич притворился, что забыл и не впечатлился эффектным данком Аарона Гордона
сегодня, 11:24
Дрэймонд Грин: «Если наша защита выглядит так дерьмово, как сейчас, значит, я провалил свою задачу»
сегодня, 10:22
Ко всем новостям
Последние новости
Владислав Коновалов о 10-м поражении «Самары»: «Обидные промахи не позволили нам зацепиться за концовку. Сами потерялись»
16 минут назад
Йовица Арсич о 3-й победе «Енисея» подряд: «Лучше действовать так и выигрывать, чем показывать отличный баскетбол и уступить»
24 минуты назад
Адриатическая лига. «Црвена Звезда» примет «Будучность», ФМП сыграет с КРКА
сегодня, 12:40
ACB. «Тенерифе» примет «Сан-Пабло Бургос», «Мурсия» встретится с «Манресой» и другие матчи
сегодня, 12:40
Чемпионат Турции. «Бахчешехир» сыграет с «Меркезефенди», «Тофаш» примет «Бурсаспор» и другие матчи
сегодня, 08:33
Чемпионат Франции. «Ле-Ман» примет «Страсбур», «Элан Шалон» сыграет с «Дижоном» и другие матчи
сегодня, 08:42
Чемпионат Греции. «Перистери» встретится с «Панатинаикосом», «Арис» сыграет с «Миконосом»
сегодня, 08:52
Дэниэл Гэффорд не смог доиграть матч против «Мемфиса» из-за боли в голеностопе
сегодня, 09:33
Чемпионат Италии. «Удине» уступил «Венеции», «Реджо-Эмилия» проиграла «Тревизо»
вчера, 21:52
Чемпионат Франции. «Нанси» победил «Шоле»
вчера, 21:35