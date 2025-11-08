Майк Браун: «Когда твой лучший игрок тебя слушает, остальным тоже приходится это делать»

Майк Браун объяснил принцип руководства командой НБА.

Главный тренер «Никс» Майк Браун поделился опытом руководства командами НБА на фоне конфликта в «Мемфисе».

«Когда я был в «Сан-Антонио», на последних собраниях каждый год Грегг Попович благодарил Тима Данкана: «Он позволяет мне тренировать его, это лига игроков, если твой лучший игрок тебя не слушает, у тебя нет ни шанса». Согласен с этим утверждением. Следую ему каждый раз в своей карьере главного тренера.

Кеннет Шено – руководитель American Express – определял лидерство как способность давать надежду, но четко обозначать реальность. Нужно всегда стремиться к этому.

Если кто-то сбивается с курса, нужно довести это до него. Разными способами. Иногда – криком, иногда – разговором. Иногда это приходится делать публично, чтобы все осознавали свою ответственность, понимали общую вовлеченность в ваше дело. Это относится и ко мне.

Если ты не стесняешься правды в отношении своего лучшего игрока, и он это принимает, то всем остальным приходится тоже тебя слушать», – заключил Браун.

«Мы пока не провоцировали его достаточно, чтобы он разорался. У каждого тренера есть точка кипения, когда ему придется что-то четко донести до тебя. Но мы пока не дошли до этой стадии», – заметил звездный разыгрывающий «Никс» Джейлен Брансон.