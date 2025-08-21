Василие Мицич провел тренировку со сборной и должен сыграть против Словении

Василие Мицич может выступить на Евробаскете.

Разыгрывающий, пропустивший большую часть тренировочного цикла из-за проблем с запястьем, провел полноценную тренировку с национальной командой и должен дебютировать в товарищеском матче со Словенией.

Светислав Пешич заявил, что окончательное решение по игроку и финальному составу сборной будет принято в самом конце в воскресенье.