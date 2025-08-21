Василие Мицич провел тренировку со сборной и должен сыграть против Словении
Василие Мицич может выступить на Евробаскете.
Разыгрывающий, пропустивший большую часть тренировочного цикла из-за проблем с запястьем, провел полноценную тренировку с национальной командой и должен дебютировать в товарищеском матче со Словенией.
Светислав Пешич заявил, что окончательное решение по игроку и финальному составу сборной будет принято в самом конце в воскресенье.
Какой бросок для вас важнейший в XXI веке?2810 голосов
Рэя Аллена
Кавая Ленарда
Кайри Ирвинга
Дерека Фишера
Какой-то другой
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Basket News
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости