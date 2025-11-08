1

Егор Дёмин: «Не думаю, что выход в старте или со скамейки сильно влияет на мою игру»

Дёмин оценил разницу между выходом в старте и со скамейки.

Российский защитник «Бруклина» Егор Дёмин считает, что выход в стартовой пятерке или со скамейки запасных слабо влияет на его скорость вхождения в ритм.

«Не думаю, что выход в старте или со скамейки сильно влияет на мою игру. Иногда войти в ритм со скамейки даже легче, потому что ты видишь, как играет защита, где слабые места. Сегодня я был сосредоточен и пытался, как и всегда, предвидеть свое влияние на игру. Сегодня получилось лучше, вчера – хуже. Никто не знает, что будет завтра. Идеальных дней не существует. Надеюсь, у меня получится поддерживать уровень сегодняшний уровень осознанности», – сказал Дёмин.

Сегодня россиянин впервые в карьере вышел в стартовом составе на матч НБА и отметился 8 очками, 3 подборами и 7 передачами.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: послематчевая пресс-конференция Егора Дёмина
